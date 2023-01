NHL: Un but 100% suisse mais inutile

Nino Niederreiter (à g.) est célébré pour son but.

Il y a eu un but 100% suisse en NHL, jeudi soir. Sur la glace du Canadien de Montréal, Nino Niederreiter (qui a tiré six fois au but) a en effet ouvert le score sur une passe de Roman Josi à la 11e minute pour Nashville. Mais cela n’a pas empêché la défaite des Predators (3-4) au Centre Bell.