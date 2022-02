Football : Un but acrobatique «à la Giroud» en Australie

Benjamin Garuccio, latéral gauche de Western United, a inscrit un but somptueux en championnat face au Western Sydney Wanderers.

On joue la 68e minute. Western United mène 2-1 et rôde autour de la surface adverse. Côté gauche, Aleksandar Prijovic voit Garuccio se ruer au premier poteau et lui délivre un délicieux centre de l’extérieur du pied. Mais son coéquipier, un poil trop avancé, voit le ballon arriver derrière lui. Instinctivement, il choisit alors de le reprendre d’une talonnade acrobatique. L’exécution est parfaite, le gardien de Sydney battu et Western United creuse l’écart.