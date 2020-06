Actualisé il y a 12min

Football

Un but acrobatique venu de Russie

Dimanche, Ural a battu Tambov (2-1), en Premier League russe. Un match de milieu de classement, qui a donné lieu à un moment de grâce footballistique.

de Sport-Center/rca

L’affiche n’était pas des plus alléchantes, c’est vrai, entre le 10e et le 13e du Championnat de Russie. Tambov lutte encore contre la relégation, alors qu’Ural a fait un pas vers le maintien, grâce au but assez magique inscrit par le Roumain Eric Bicfalvi, à la 70e minute.

Le club d’Ekaterinbourg avait encaissé l’égalisation de la part du néo-promu à la 68e minute de jeu et était sans doute un peu vexé. Alors, deux minutes plus tard, Bicfalvi et son compère Yuri Bavin ont inventé cette combinaison magnifique, qui valait bien trois points.