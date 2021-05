Football - Un but du milieu du terrain en Suède

On joue les dernières minutes de la rencontre de Allsvenskan (première division suédoise) entre Degerfors et Djurgarden. Le ballon arrive dans les pieds de l’attaquant de Degerfors Viktor Edvardsen et sans se poser trop de question, le Suédois balance un lob depuis le milieu du terrain qui finit sa course au fond des filets du gardien adverse. Pour ne rien gâcher, Edvardsen s’est offert un doublé à la 92e minute et grâce à lui, son équipe s’est imposée 2-0.