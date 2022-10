Hockey sur glace: Un but et deux assists pour Nico Hischier

Un but et deux assists: le Haut-Valaisan Nico Hischier a été le grand homme de la victoire des New Jersey Devils sur la glace des New York Islanders (4-1). Hischier a participé aux deuxième et troisième buts de ses couleurs (Palat, 2-0 à la 29e minute et 3-0 à la 56e). Il a ensuite inscrit le but de la sécurité dans le but vide à 35 secondes de la fin du match. Hischier a obtenu la deuxième étoile du match – il a terminé avec un différentiel de +3 – alors que son coéquipier Jonas Siegenthaler a patiné pendant 19’19’’ (+1).