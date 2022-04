Hockey sur glace: Un but et trois assists pour Kevin Fiala

Kevin Fiala a été omniprésent, dimanche soir en NHL. En s’étant fait l’auteur d’un but et de trois assists, il a été le grand homme pour son équipe du Minnesota Wild, qui s’est imposé 5-4 en prolongation face aux San Jose Sharks de Timo Meier.

Fiala a égalisé à 4-4 à la 49e minute du match, avant d’offrir le but de la victoire à Jared Spurgeon après 1’05’’ de prolongation. Il avait auparavant délivré des assists pour Dmitry Kuzlikov (6e, 1-0) et Matt Boldy (27e, 3-2). Aligné pendant 18’32’’, il a terminé sur un différentiel de +2 et a logiquement récolté la première étoile du match. L’ailier saint-gallois totalise désormais 73 points (29 buts/44 assists) en 75 matches disputés cette saison.