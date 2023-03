Hockey sur glace: Un but et un assist pour Nico Hischier en NHL

L’attaquant haut-valaisan Nico Hischier s’est une fois de plus illustré, dans la nuit de mercredi à ce jeudi, où six matches de NHL étaient au programme. Il a en effet inscrit un but (le 7-5 à 59e minute) et délivré un assist (sur le 3-0 de Tomas Tatar à la 12e) face au Colorado Avalanche. Aligné pendant 19’55’’, il a été crédité d’un différentiel de +3, mais n’a pas obtenu d’étoile. Cette saison, Hischier en est à 55 points (25 buts/30 assists) en 58 matches.