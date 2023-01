Hockey : Un but et un assist qui «facturent» 90 ans

La réussite de la légende. IMAGO/CTK Photo

Le Rytiri Kladno est actuellement dernier de l’Extraliga tchèque, et deux enfants de la rondelle formés au club font tout ce qu’ils peuvent pour tirer leur club de ce mauvais pas. Le problème, c’est que les deux légendes de cette formation de la ville de la région de Bohême centrale ont respectivement 50 et 40 ans…

Mardi soir, la formation de Kladno s’est encore inclinée, et ce pour la 21e fois de la saison en 33 parties. Elle a perdu 3-4 contre Plzen et était même menée de trois longueurs après seulement vingt minutes de jeu. Mais le but qui a relancé les affaires des joueurs du Mestsky Zimni Stadion, planté juste avant la première sirène, a fait le tour des réseaux sociaux des amoureux du hockey.

Cette réalisation est, en effet, peu commune. Elle a été plantée par un certain Jaromir Jagr, 50 ans, plus de 1900 matches en NHL et accessoirement propriétaire du Rytiri Kladno. La légende a bénéficié d’une passe décisive de son capitaine Tomas Plekanec, seize ans passés avec les Canadiens de Montréal et 40 printemps au compteur.