Hockey sur glace: Un but et une victoire pour Roman Josi

Après avoir été blanchi lors du dernier match, Nashville a repris sa marche en avant en disposant de Chicago (4-3). Auteur de son 20e but de la saison, le Bernois Roman Josi a permis à son équipe d’égaliser à 2-2 à la 26e minute, quelques secondes après un but des Blackhawks. Avec cette réussite, le capitaine des Predators compte maintenant 88 points. Dans le camp adverse, Philipp Kurashev a été mis en tribune.

Pius Suter muet

Pius Suter et Detroit ont été défaits sans inscrire le moindre goal par les New York Rangers (4-0). Le centre Zurichois a griffé la glace pendant 17’55 et a remporté 42% des engagements qu’il a disputés. L’international Suisse compte toujours 32 points (13 buts, 19 assists) cette saison.