Hockey sur glace - Un but façon baseball pour clore la saison

Lukko a remporté son tout premier titre de champion de Liiga (première division finlandaise) cette semaine. Le club basé à Rauma a remporté l’acte IV de la finale contre Turku sur le score de 6-2, obtenant ainsi le troisième point décisif dans la finale «best of 5» (3-1).

La rencontre décisive avait commencé de la meilleure des manières pour les visiteurs. À la 11e minute, l’attaquant Toni Koivisto s’est mué en joueur de baseball pour ouvrir le score de manière aussi importante que spectaculaire, et cela d’autant plus qu’il s’agissait de son premier but dans les séries éliminatoires.