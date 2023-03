Hockey sur glace: Un but fantastique venu de NHL

Getty Images via AFP

Trevor Zegras (au centre) a inscrit un but incroyable avec Anaheim contre Seattle.

Trevor Zegras a encore frappé! L’attaquant américain d’Anaheim a réalisé le geste de la nuit en NHL. Lors de la défaite de son équipe face à Seattle (2-5), il a marqué un superbe but en faisant passer sa canne et le puck entre les jambes avant de loger ce dernier dans la lucarne de Philipp Grubauer.

La jeune pépite des Ducks (21 ans), 9e choix au repêchage 2019, est l’un des joueurs les plus doués techniquement de la meilleure ligue du monde. Le fantasque centre a fait de ce genre de buts son quotidien depuis son arrivée en NHL.

Pour son troisième exercice chez les adultes, Trevor Zegras compile 54 points en 64 matches et trône au sommet des compteurs de son équipe. Anaheim étant en fond de classement de la Conférence ouest, Zegras ne participera pas aux play-off et pourrait être sélectionné avec les États-Unis pour les Mondiaux du mois de mai à Tampere et Riga.