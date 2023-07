Football: Un but fou de près de 70 mètres

À six mois de la fin de son contrat avec le FCI Levadia, l’attaquant ghanéen de 25 ans attire les convoitises. Arrivé au centre de formation de Manchester City à seulement 17 ans, Ernest Agyiri a ensuite enchaîné les prêts en Norvège, en Belgique et à Chypre, avant de passer six mois sans club. En janvier 2021, il a signé en Estonie et il y brille depuis.