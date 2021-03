Le Prix Puskas a un nouveau candidat depuis cette semaine. Michele Castagnetti, défenseur de Cremonese en Serie B (deuxième division italienne), fait actuellement le tour de la planète, depuis son but marqué lors de la victoire 2-0 de son équipe contre Virtus Entella.

Reprenant directement un dégagement du gardien de Virtus Entella Alessandro Russo, Castagnetti a tenté et réussi un improbable lob de plus de soixante mètres. À la suprise générale, son puissant envoi a terminé sa course au font des filets.