Football en Angleterre – Un but improbable et un penalty qui finit en pleine tête

Sous une pluie torrentielle, le Plymouth Argyle FC a battu Bolton 3-0 dans le championnat de League One (troisième division anglaise), et l’action du troisième but valait à elle seule le déplacement. Profitant d’une sortie complètement foirée du gardien de Bolton, pas moins de trois joueurs de Plymouth se retrouvent seuls face au but vide.