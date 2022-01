Hockey sur glace : Un but pour Niederreiter et un assist pour Josi en NHL

L’ailier grison de Carolina Nino Niederreiter (21) a inscrit le 1-0 contre Las Vegas sur cette action. USA TODAY Sports

Deux Suisses se sont montrés dominants dans la nuit de mardi à mercredi dans le championnat de NHL, où huit matches figuraient à l’affiche.

Au PNC Arena de Raleigh, Nino Niederreiter (29 ans) a contribué au succès de Carolina contre Las Vegas (4-3 ap). L’ailier gauche grison a ouvert le score à la 25e minute d’un tir du poignet après avoir effectué un gros travail devant le filet du gardien britanno-colombien Laurent Brossoit.

Aligné durant 15’13 et décoré de la deuxième étoile, le No 21 des Hurricanes a ainsi signé son 12e but depuis le début de la saison régulière 2021-2022. Son record (25 goals en 82 parties) remonte à l’exercice 2016-2017 alors qu’il portait le maillot du Minnesota Wild.

Au Climate Pledge Arena de Seattle, Roman Josi (31 ans) a atteint le plateau des 30 assists dans la victoire de Nashville contre le Kraken (2-4). Le défenseur bernois a été impliqué sur le 1-1 accordé au joueur de centre américain Luke Kunin à la 20e minute.

Le capitaine du club du Tennessee maintient une production supérieure à une unité par sortie (42 matches, 43 points). Deux arrières de la ligue professionnelle nord-américaine présentent un meilleur bilan intermédiaire: l’Américain des New York Rangers Adam Fox (46) et le Suédois de Tampa Bay Victor Hedman (44).

Match à oublier pour Schmid

Au Prudential Center, New Jersey a vécu un match difficile contre Dallas (1-5). Privés de leurs deux premiers gardiens pour des motifs médicaux (Mackenzie Blackwood et Jonathan Bernier), les Devils ont confié la cage à Akira Schmid (21 ans). Le Bernois a été remplacé par l’Américain Jon Gillies au terme de la première période après avoir accordé trois buts et rendu une fiche de seulement 57,1% d’arrêts.

La statistique des deux autres Suisses des Diables n’est également guère reluisante. Le joueur de centre valaisan Nico Hischier (23 ans) a patiné pendant 14’59 (-3) alors que le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (24 ans) a livré un différentiel de -2 durant les 23’40 passées sur l’aire de jeu. Les Devils ont perdu cinq de leurs six derniers duels et pointent à la 7e et avant-dernière place de la Division Métropolitaine (41 matches, 35 points).

Nouvel homme de fer

A l’UBS Arena, le face à face entre les New York Islanders et Philadelphie (4-3) a accouché d’un moment historique. L’arrière des Flyers Keith Yandle (35 ans) est devenu le nouvel homme de fer de l’histoire de la NHL. L’Américain, qui n’a pas manqué de match depuis le 26 mars 2009, a été aligné dans une 965e partie consécutive.

Le précédent record appartenait à Doug Jarvis depuis le 10 octobre 1987.