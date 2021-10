Football - Un but slovène digne de Van Basten et un peu Suisse...

Les Slovènes n'ont pas connu de problèmes pour ramener trois points de Malte, dans la poule H des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les hommes de Matjaz Kek se sont même promenés, grâce à des buts de Josip Ilicic (27e et 60e), Andraz Sporar (49e) et Benjamin Sesko (67e).

S'il n'apparaît pas dans le liste des buteurs, Sandi Lovric mérite une mention très bien lui aussi. Le milieu offensif du FC Lugano (67 matches de Super League, 5 buts et 13 passes décisives) s'est distingué dans le domaine qu'il maîtrise le mieux: servir ses attaquants sur un plateau. Et plutôt trois fois qu'une, puisqu'il a été crédité d'un assist sur les trois derniers buts des siens.

Mais c'est sa passe sur le 0-2 inscrit par Sporar qui a émerveillé les internautes ce week-end. Sur un ballon qu'il a reçu dans son dos, l'ancien international juniors... autrichien (des moins de 16 ans aux espoirs entre 2013 et 2017) a réussi une talonnade inversée et aérienne. Dans la foulée, son compatriote envoyait une magnifique volée limite «vanbastenienne» dans le filet adverse.

Pour la petite histoire, l'auteur de cette superbe réalisation est lui aussi passé par la Super League. Sporar avait été acheté par le FC Bâle il y a cinq ans et faisait alors figure de grand espoir. Vingt-six matches de SL et un seul but plus tard, il était d'abord prêté à Bielefeld, puis cédé au Slovan Bratislava. Il est ensuite passé par le Portugal (Braga, Sporting) et évolue désormais à Middlesbrough, en D2 anglaise.