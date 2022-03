Genève : Un cabanon flambe dans les jardins familiaux d’Avully

Les pompiers se sont déplacés dimanche soir en campagne pour éteindre un petit chalet en flammes.

Un incendie a éclaté dimanche soir dans les jardins familiaux d’Avully, au chemin du Chalet-du-Bac, en campagne genevoise. Une petite construction en bois de quatre mètres sur quatre s’y était embrasée, générant de grandes flammes. Le Service d’incendie et de secours (SIS) a reçu une première alerte à 22h55, rapidement suivie de sept autres appels. Ne sachant pas précisément ce qui brûlait et afin de parer à toute éventualité, les pompiers ont envoyé sur place vingt hommes et six véhicules, dont une ambulance, en deux vagues. Partis de la caserne des Bains et des Asters, ils sont arrivés sur place seize minutes plus tard. Dix pompiers volontaires d’Avully étaient déjà à pied d’œuvre. Au total, trois lances ont été engagées. A 23h41, le sinistre était éteint.