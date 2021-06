Lausanne - Un cactus du mépris décerné à la direction de l’UNIL

«Les annonces de la direction de l’UNIL durant la crise du coronavirus? Un grand foutage de gueule!» Le ton était donné ce jeudi midi face au bâtiment Unicentre, où siège la direction de l’UNIL. Une petite vingtaine d’étudiants (pour plus de 16’000 inscrits à l’Université lausannoise en 2020-2021) sont venus chanter et lancer slogans et diatribes à l’aide d’un mégaphone au volume poussé au maximum. Leurs doléances pêle-mêle: leurs revendications n’ont pas été prises en considération par une direction qui n’a pas pris de bonnes décisions et qui s’est contentée de visioconférences avec eux.