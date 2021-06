Haute-Savoie (F) - Un cadavre dans une voiture au fond du lac d’Annecy

Le corps a été retrouvé entre Doussard et le hameau de Balmettes.

Un plongeur amateur nageant dans le lac d’Annecy vendredi après-midi a fait une terrible découverte. Alors qu’il évoluait entre Doussard et le hameau de Balmettes, il est tombé sur une voiture engluée dans la vase à huit mètres de profondeur, relatent «Le Messager» et «Le Dauphiné libéré». À l’intérieur se trouvait le cadavre d’un homme en décomposition. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie française pour identifier le corps et faire la lumière sur la présence de ce véhicule au fond du lac.