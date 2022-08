Canton de Soleure : Un cadavre découvert dans les décombres après un incendie

Une semaine après l’incendie d’une ferme à Lommiswil (SO), la police cantonale a découvert le corps du propriétaire dans les décombres.

Le 18 août, une ancienne ferme située à Lommiswil (SO) a été entièrement détruite par un incendie. Alors qu’une enquête était en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre, la police cantonale soleuroise a fait savoir, ce mercredi, qu’une semaine plus tard – soit le 25 août – les restes d’une personne décédée avaient été découverts dans les décombres de l’incendie au niveau des combles.