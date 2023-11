Un cadavre et un étrange message découverts dans un parc à thème américain

Un parc à thème de Glenwood Springs (Colorado) est secoué par une affaire aussi sordide qu’étrange. Samedi dernier, un ouvrier de maintenance du parc Glenwood Caverns Adventure a découvert le cadavre d’un homme dans les toilettes dames d’une attraction. L’individu s’était introduit sur le site dans la nuit, évitant ainsi de se faire repérer, explique NBC News . Son corps, lourdement armé, gisait entouré d’armes à feu et d’explosifs. Cette découverte inquiétante a donné lieu à une opération de police et de déminage peu ordinaire, le site n’étant accessible que par télécabine.

«Compte tenu de la quantité d’armes, de munitions et d’engins explosifs trouvés, le suspect aurait pu mener une attaque d’une ampleur dévastatrice contre notre communauté et les premiers intervenants», a déclaré Lou Vallario, shérif du comté de Garfield. L’individu retrouvé mort s’appelait Diego Medina, un jeune homme de 20 ans originaire de Carbondale (Colorado). Il n’était pas connu des services de police. Selon le shérif, Medina était en possession d’un «arsenal» d’armes à feu et d’explosifs, certains étant factices.