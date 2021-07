Berne - Un cadavre retrouvé sur la place de jeux d’une école

«Une expérience perturbante»

«Le soutien psychologique du canton de Berne s’est rendu sur place pour prendre en charge les enfants et les employés ayant vu le corps», précise la direction dans sa missive. Elle conseille par ailleurs aux parents de prendre contact avec l’école ou un conseiller parental en cas de questions.

Philipp Ramming, psychologue pédiatrique, explique: «Voir un cadavre est une expérience stressante et perturbante pour un enfant. Il ne comprend pas bien la situation et a sans doute peur sur le moment.» L’expert note qu’il est très important que les parents soient à l’écoute de leurs enfants tout en les rassurant et en les aidant à comprendre ce qui s’est passé. «Si l’enfant peine à s’en remettre, il est important d’aller chercher de l’aide professionnelle.»