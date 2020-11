De son côté, le compte Twitter des Edmonton Oilers, où Gretzky a remporté quatre Coupe Stanley dans les années 80 avant de poursuivre sa carrière aux L.A. Kings, St. Louis Blues et New York Rangers, s’est empressé de corriger un détail qui n’avait échappé à aucun fan de hockey sur glace: porteur du mythique numéro «99» durant toute sa carrière, Wayne Gretzky ne pouvait décidément pas poser avec une tenue de caddie floquée du «62»!

Le numéro un mondial en golf, qui a remporté sa première veste verte en carrière au Masters, et Paulina Gretzky, chanteuse et mannequin, forment un couple depuis 2013. Ils ont deux garçons nés en 2015 et 2017. La relève sportive de la famille Johnson/Gretzky est ainsi assurée. Ne reste plus qu’à savoir dans quelle discipline: golf ou hockey?