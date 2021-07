200 millions de dollars pour le nouveau boss d'Amazon

Nouveau boss d'Amazon : Un cadeau de bienvenue à 200 millions de dollars

En devenant le successeur de Jeff Bezos à la tête du géant de l'e-commerce, Andy Jassy va recevoir 61'000 actions de la société sur dix ans.

Fidélité récompensée

En montant au sommet de l’échelle hiérarchique, Andy Jassy va se voir octroyer un généreux cadeau d’arrivée: un plan de 61'000 actions sur dix ans, soit l’équivalent de plus de 200 millions de dollars au cours de clôture d’Amazon vendredi, selon des documents boursiers. Mais le nouvel homme fort du groupe devra faire face à des défis, au rang desquels les accusations de distorsion de concurrence par les autorités américaines, car le groupe commercialise ses propres produits et fixe dans le même temps les règles pour les autres entreprises y vendant des biens.

Géant très diversifié

Le groupe est un mastodonte de l’économie américaine et mondiale, allant du commerce en ligne à l’informatique dématérialisée en passant par l’épicerie, l’intelligence artificielle et la production de films. Une diversification dans laquelle Andy Jassy s’est rapidement impliqué au sein de l’entreprise. Il a notamment fondé Amazon Web Services en 2003, la branche de services informatiques dématérialisés en ligne («cloud»), moins connue du grand public mais l’une des plus profitables du groupe qui domine ce marché mondial, devant Microsoft et Google. «Cette succession a été bien préparée et fait anticiper une transition douce. Andy Jassy a une solide expérience» au sein de l’entreprise, fait remarquer l’agence de notation S&P.