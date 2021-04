Hockey sur glace - Un cadeau empoisonné pour Patrick Marleau

Sur la main gauche de Patrick Marleau, on peut lire: «Le plus grand nombre de matches joués dans l’histoire de la NHL 1768e matches de NHL.» Il y a bien évidemment une faute d’orthographe, en anglais comme en français. Si le but est de célébrer le 1768e match de l’attaquant, «match» devrait être au singulier! Et si l’idée était de mettre en avant l’ensemble de sa carrière, le «TH» peut être abandonné.