Vaud - Un cadre du Béjart Ballet Lausanne suspendu

Le communiqué indique également que l’audit promis sur l’ensemble des faits dénoncés récemment , principalement du harcèlement psychologique , a été confié à la société lausannoise Vicario Consulting. Il donnera la parole à tout le personnel actuel, mais aussi aux anciens collaborateurs du BBL ainsi qu’aux élèves et anciens élèves de l’école Rudra Béjart , elle aussi dans la tourmente. Le conseil de fondation assure que l’anonymat absolu des témoignages sera garanti. Les conclusions de cet audit sont attendues pour cet automne et ce rapport sera rendu public.

Succession sous la loupe

Par ailleurs, mercredi, le rapport d’un audit qui avait été mené en 2008 a aussi été rendu public. D’anciens danseurs avaient affirmé que des faits similaires à ceux qui sont actuellement reprochés aux cadres du BBL, et notamment à son directeur artistique, avaient déjà été dénoncés à l’époque. Or le rapport rendu par Derek Purnell, ancien danseur qui a occupé des fonctions de directeur de plusieurs compagnies et exercé en tant que consultant, n’en fait pas mention. Il faut dire que son examen de la situation au sein du BBL a été mené moins d’un an après le décès de Maurice Béjart et la nomination de Gil Roman à la tête de la compagnie, décision basée sur «l’interprétation des souhaits de Maurice Béjart» par le conseil de fondation, note le rapport. Qui souligne que ce choix, sans mise au concours, a pu causer des remous et être remis en question.