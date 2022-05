Suisse romande: Un café pour rapprocher les citoyens et la police

Les rencontres entre citoyens et policiers dans un cadre convivial et informel sont une tradition au Québec. La pratique est en train de se généraliser en Suisse.

Sortir des murs austères des postes de police pour aller, de manière informelle, à la rencontre des citoyens pour un moment convivial dans un endroit neutre et sympathique. Les cafés avec un policier sont dans l’air du temps. Cette façon de dialoguer venue du Canada gagne du terrain en Suisse.

La police municipale de Crans-Montana (VS) est l’une des plus expérimentées dans ce domaine en Suisse romande. Depuis 2016, la police offre le café à la population. «Le 20 mai, notre 44e café avec un policier aura lieu à Chermignon, de 9h30 à 11h», annonce le commandant Yves Sauvain. «L’instauration de ces rencontres informelles a permis de régler certains problèmes que la police ignorait. Je pense notamment à un carrefour accidentogène où les automobilistes avaient tendance à régler l’affaire à l’amiable. Grâce au café avec un policier, nous avons eu l’information et le carrefour a été modifié», indique l’officier de police valaisan.