États-Unis : Un cafouillage chez Starbucks les prive de leurs vacances

Deedee et Jesse ont récupéré leur argent, non sans avoir renoncé à leur voyage en Thaïlande.

C’est ce qu’on appelle une facture salée. Le 7 janvier, Jesse O’Dell et sa femme Deedee ont effectué un passage matinal au drive-in du Starbucks de Tulsa (Oklahoma), qu’ils ont l’habitude de fréquenter. Le père de quatre enfants a commandé un frappuccino au caramel à 5.95 dollars et son épouse a opté pour un café glacé à 3.95 dollars. Machinalement, l’Américain a payé sans vérifier le total, qui aurait normalement dû être d’environ 10 dollars. En fait, l’établissement avait accidentellement facturé 4456.27 dollars au couple.

C’est en faisant ses courses quelques jours plus tard que Deedee a réalisé que quelque chose ne tournait pas rond: sa carte de crédit était refusée partout, raconte WNEM. Après avoir vérifié le fameux reçu, le couple a été pris de sueurs froides et a immédiatement contacté l’établissement. «Nous avons appelé le service clients environ 30 à 40 fois ce jour-là», raconte Jesse. La chaîne de cafés a fait parvenir des chèques aux O’Dell, mais ils ont été refusés. Une faute de frappe serait en cause, selon Starbucks, qui a rectifié l’erreur et envoyé de nouveaux chèques quelques jours plus tard.