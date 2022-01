Football – Un caisson à oxygène comme nouveau joujou de Ronaldo

Ce qu’il y a de bien avec la santé, c’est qu’on peut toujours en faire plus pour l’améliorer. Un caisson de cryothérapie? C’est bien, sans doute. Mais un caisson de cryothérapie plus un caisson à oxygène, c’est mieux. Voilà pour Cristiano Ronaldo vient de s’en procurer un pour son usage personnel. Et les bienfaits d’un tel appareil sont loués par les plus grands établissements hospitaliers.