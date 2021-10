Football – Un «calin» qui finit en bagarre générale

Le joueur de la Lazio nie toute provocation sur son adversaire. « Je lui ai sauté sur les épaules car il est l’ un des grands amis que le football m’a donné s . Nos familles sont amies et nous avons toujours été très proches… je voulais le câliner et blaguer sur le résultat, pour autant que notre amitié nous le permette, mais je me suis emballé » , explique -t-il, reconnaissant que c’était particulièrement maladroit, et malvenu. « Rétrospectivement, ce n’était peut-être pas le meilleur moment ni l’endroit. Je présente mes excuses pour toute personne qui s’est sentie offensée ( … ). »