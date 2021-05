Japon : Un calmar géant rose érigé avec des subventions Covid agace

Censé redynamiser le tourisme local, une oeuvre d’art controversée à 225’000 francs a été financée par des aides de l’Etat liées à la pandémie.

Pour le tourisme

En plus de la fermeture des frontières japonaises aux visiteurs étrangers depuis plus d’un an et des appels gouvernementaux à éviter les voyages à l’intérieur du pays, l’économie de Noto a également souffert d’une baisse des prises de pêche, a-t-il ajouté.