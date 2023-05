Bienne (BE): Un cambriolage fait un mort: le suspect devant la justice 24 ans après

Les enquêteurs ont piétiné pendant plus de 15 ans avant de retrouver la trace d’un suspect impliqué dans un vieux cambriolage dans le quartier de Mâche à Bienne (BE). Un ressortissant de Macédoine du Nord âgé aujourd’hui de 64 ans a été inculpé par le Ministère public bernois l’année dernière et occupera le banc des accusés dès aujourd'hui au tribunal régional de Bienne. Il est soupçonné d’avoir participé, il y a presque 24 ans, au brigandage qui s’est soldé par des coups de feu et par la mort d’un homme de 22 ans.

Coups de feu à travers la fenêtre

La nuit du 24 au 25 juin 1999, quatre hommes masqués se sont introduits dans le domicile d’une famille et avaient ligoté, menacé avec des armes et infligé des décharges électriques à un couple et à leur fils de 14 ans. Leurs deux aînés étaient de sortie quand les malfaiteurs ont fait irruption. Lorsque les deux fils sont rentrés, les cambrioleurs étaient encore présents. Ces derniers ont pris la fuite et ont tiré plusieurs coups de feu à travers la fenêtre au moyen d’un pistolet-mitrailleur de type Uzi. Le fils de 22 ans a été mortellement touché. Les quatre hommes ont dérobé une arme et des bijoux d’une valeur de plusieurs milliers de francs.