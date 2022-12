Afrique du Sud : Un cambriolage louche met le président sur la sellette

Déstabilisé par un scandale impliquant de mystérieuses sommes en liquide, Cyril Ramaphosa est suspendu au possible lancement d’une procédure de destitution mardi, avant un vote du parti au pouvoir en vue d’un second mandat. Le chef d’État de 70 ans, qui est aussi un richissime homme d’affaires, est accusé d’avoir tenté de cacher à la police et au fisc un cambriolage datant de 2020 dans une de ses fastueuses propriétés, où il s’adonne à une passion: l’élevage de bovins rares.

Les voleurs sont repartis avec 580’000 dollars trouvés dans un canapé. Cette somme serait en réalité bien plus élevée, selon la plainte en juin à l’origine du scandale. Le président est accusé d’avoir touché de l’argent sale, mais aucune charge n’a été retenue contre lui à ce stade. L’enquête de police se poursuit. Le Parlement doit décider mardi de lancer ou non un prochain vote en destitution. Trois jours plus tard, le Congrès national africain (ANC) se réunit pour élire son prochain leader et potentiel futur chef de l’État, si le parti remporte les élections générales de 2024.