Vaud : Un camion rempli de bois se renverse et obstrue l’A9

Le tronçon de l’autoroute entre Vevey et Montreux, en direction du Valais, est fermé à la suite d’un accident. Une déviation a été mise en place.

Le tronçon de l’autoroute A9 entre Vevey et Montreux (VD), en direction de Martigny (VS), est fermé à la suite d’un accident impliquant un poids lourd, survenu lundi matin vers 9h, ont alerté plusieurs lecteurs. Ledit camion, qui transportait du bois, s’est retrouvé en travers de la route, sur le flanc. La police cantonale vaudoise confirme les faits et demande aux usagers de la route de quitter de préférence l'A9 à Chexbres, car la circulation devient très difficile ensuite, indique-t-elle sur Twitter. Une déviation a été mise en place.