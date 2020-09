Alors que les coureurs se sont mis en grève mercredi pour dénoncer l'insécurité sur le Skoda-Tour de Luxembourg, un nouvel événement est venu troubler le peloton ce samedi, lors de la 5e et dernière étape, disputée entre Mersch et Luxembourg (177 km). Un camion, qui arrivait à vive allure en sens inverse, a provoqué la chute d'une demi-douzaine de coureurs à environ 70 km de l'arrivée.

La course n'a pas été interrompue et les coureurs se sont remis en selle mais quelques kilomètres plus loin, un nouvel incident s'est produit. La présence d'un autre camion et de plusieurs voitures a été signalée à un rond-point. «C'est un miracle s'il n'y a pas eu de blessés», a confié à L'essentiel Andy Schleck, directeur de la course. «Le camion a apparemment quitté le parking d'un hôtel et n'aurait pas respecté les consignes de la police, qui lui demandait d'attendre».