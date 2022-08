Grisons : Un camion brûle dans un tunnel: trois chevaux sauvés des flammes

Le feu a ravagé jeudi un véhicule qui transportait des animaux, heureusement sans faire de blessé. En revanche, les dégâts sont importants et le tunnel de Gotschna reste fermé jusqu’à nouvel avis.

Pol. Cant. GR

Le semi-remorque léger a été entièrement calciné. La voiture qui le suivait est la seule à avoir aussi été endommagée. Et l’ouvrage a également souffert des flammes.

Il était environ midi et demi, jeudi, quand un semi-remorque léger transportant trois chevaux s’est embrasé dans le tunnel de Gotschna, qui mène à Klosters (GR). La conductrice, âgée de 58 ans, a d’abord constaté une chute de puissance de son véhicule puis a aperçu de la fumée. Elle a donc arrêté son camion et, immédiatement, le compartiment moteur s’est embrasé. Aidée par les deux personnes qui l’accompagnaient, la femme a pu faire descendre les chevaux et les mettre à l’abri de l’incendie, qui n’a heureusement fait aucun blessé