Mexique: Un camion de migrants percute un autobus: quatre morts

Le transport par camion ou autobus de migrants sans papiers est une pratique commune au Mexique. Et les accidents sont fréquents. (Archive)

Quatre personnes sont mortes dans un accident entre un camion transportant des migrants en situation irrégulière et un autobus, sur une route de l’État de Nuevo León (nord-est). Le drame est survenu dimanche matin près de la ville de Galeana. Le personnel de l’Institut national des migrations (INM) a collaboré aux opérations de secours aux côtés de la Garde nationale, de la protection civile et de personnels paramédicaux, selon un communiqué de l’Institut.

«Malheureusement, les corps de trois personnes qui voyageaient dans le camion ont été découverts, dont un seul avec des documents qui ont permis de déterminer qu’il était originaire du Honduras», selon l’INM. Le quatrième mort, de nationalité mexicaine, voyageait comme co-conducteur de l’autobus, précise le communiqué. Huit autres migrants ont été blessés dont six du Honduras, un d’Équateur et un de Cuba.

Dégradant, cher et dangereux

L’un des blessés, un mineur du Honduras âgé de 16 ans, a été remis en liberté et placé sous la tutelle des autorités tandis que les autres recevront à titre humanitaire des cartes de visiteurs.

Le transport par camion ou autobus de migrants sans papiers est une pratique commune des «coyotes», surnom donné aux passeurs. Malgré leurs conditions dégradantes, ces voyages sont onéreux et, outre les maltraitances et le surpeuplement, les migrants encourent le risque d’accidents de la route.

En février dernier, 17 personnes étaient mortes et 15 autres avaient été blessées dans l’accident d’un autobus transportant des migrants entre les États d’Oaxaca (sud) et de Puebla (centre). Le même mois, huit Guatémaltèques et un Hondurien étaient morts dans l’accident du minibus qui les transportait, dans le Nuevo León.