Orbe: un camion de rondins perd son chargement sur l’A9

Orbe (VD) : Un camion de rondins a perdu son chargement sur l’autoroute

C’est un accrochage entre une voiture et un camion qui est à l’origine des bouchons qui ont retardé mardi matin de nombreux automobilistes. «Le poids lourd, qui transportait des troncs d’arbre, a perdu une partie de son chargement sur la chaussée», indique la police cantonale vaudoise. Et un témoin d’ajouter: «la taille du camion était impressionnante. On aurait dit un de ces gros trailers à l’américaine et il était partiellement couché sur la route.»