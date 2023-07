Vaud: Un camion chargé de terre se renverse sur l’A9

Un jeune chauffeur de 24 ans a perdu la maîtrise de son véhicule, samedi vers 16h40, sur l’autoroute A9. Alors qu’il circulait en direction de Vevey, entre l’entrée de Belmont et l’aire de repos de Lavaux, son camion s’est couché sur le flanc. «Un pneu a éclaté et le poids lourd a tapé la berme de la bande d’arrêt d’urgence», explique un témoin. Légèrement blessé, le chauffeur a été pris en charge par une ambulance. «Trois voitures se sont arrêtées pour lui porter assistance et, à plusieurs, il sont parvenus à le sortir par le toit de la cabine», commente un automobiliste.