A1: camion en feu entre La Sarraz et Cossonay

Trois lecteurs-reporters ont contacté 20 minutes, vendredi matin, pour signaler qu’un camion avait pris feu sur l’autoroute A1 vers la sortie La Sarraz et dans le sens Yverdon-Lausanne. Les faits ont eu lieu vers 9h15 et ont provoqué une perturbation du trafic. Le véhicule était sur la bande d’arrêt d’urgence. De manière provisoire, les voitures en direction de Lausanne devaient sortir à La Sarraz, à cause du dégagement de fumée. Mais cela n’a pas duré longtemps.