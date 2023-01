France voisine : Un camion explose avec des produits «dangereux»

Selon le «Dauphiné Libéré», l’incident a fait un blessé grave, touché par des débris du poids lourd projetés par l’explosion, et un autre plus léger. Par ailleurs, au moins 21 personnes en état de choc auraient été prises en charge par les secours. La détonation a également endommagé 13 maisons, faisant notamment éclater les vitres. Visiblement, le conducteur du poids lourd a pu quitter son véhicule, lequel a pris feu quelques minutes plus tard pour une raison encore indéterminée. Puis l’engin a explosé et «a tout soufflé sur son passage», écrit le quotidien français.