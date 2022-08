Pays-Bas: Un camion fonce dans un groupe près de Rotterdam et fait six morts

Pays-Bas : Un camion fonce dans un groupe près de Rotterdam, six morts

Un camion a quitté la route samedi soir dans le village de Zuidzijdsedijk, au sud de Rotterdam, et a foncé sur un groupe qui dînait dehors.

Six personnes ont été tuées et sept blessées dans l’accident samedi d’un camion qui a foncé sur un groupe de personnes dînant dehors dans un village près de Rotterdam, selon un nouveau bilan dimanche de la police néerlandaise.

«Nous avons maintenant six personnes tuées et sept blessées, dont une grièvement, après l’accident d’hier», a déclaré à l’AFP une porte-parole de la police, Mirjam Boers. «Nous enquêtons toujours pour savoir ce qui s’est produit exactement», a-t-elle ajouté. «Pour l’instant, nous gardons tous les scénarios ouverts.»

Les victimes décédées sont trois femmes âgées de 28, 32 et 75 ans, et trois hommes de 41, 50 et 62 ans, tous originaires de la région, a indiqué la police. L’un des blessés se trouve dans un état critique à l’hôpital.