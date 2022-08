Un accident de camion devant une école fait dix morts en Indonésie

Indonésie : Un camion heurte un arrêt de bus devant une école: dix morts

Plusieurs enfants ont été tués, quand un camion a percuté un arrêt de bus devant une école de Jakarta. Dix personnes ont été tuées et 20 autres blessées.

La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident. Le chauffeur a été placé en détention.

Au moins dix personnes ont été tuées, dont quatre enfants, et plus de 20 blessées, mercredi, quand un camion a percuté un arrêt de bus devant une école près de la capitale indonésienne Jakarta, a indiqué la police. Le chauffeur du camion qui transportait des tiges de métal à Bekasi, dans la province de Java occidentale, a perdu le contrôle du véhicule vers 10h locales (5h en Suisse) et a heurté un arrêt de bus où des écoliers étaient rassemblés.