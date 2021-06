France : Un camion heurte un train transportant des produits chimiques

Dans les Ardennes françaises, un camion est entré en collision avec un train plein de produits chimiques, tôt mercredi matin. Les secours surveillent des fuites d’acide phosphorique.

Une collision entre un train de marchandises transportant des produits chimiques et un poids lourd tractant un bateau s’est produite, dans la nuit de mardi à mercredi, dans les Ardennes, blessant légèrement le conducteur du train.

L’accident a eu lieu vers 3h du matin, à un passage à niveau sur une départementale, entre les communes de Rumigny et Liart, a précisé la préfecture des Ardennes. Dans la collision, qui a provoqué un incendie rapidement maîtrisé par les pompiers sur la remorque du poids lourd, «sept wagons ont déraillé et trois cuves subissent une fuite d’acide phosphorique».

Fuites et écoulements

«Une équipe de 44 sapeurs-pompiers est sur place, afin d’obturer les fuites et de limiter les écoulements», ainsi que «l’équipe risques chimiques du Service départemental d ’ incendie et de secours des Ardennes», a détaillé la préfecture. L’enquête a été confiée à la gendarmerie de Revin, la départementale coupée et le trafic sur cette voie interrompu jusqu’à nouvel ordre.