Un camion perd son chargement: trafic bloqué

Grosses perturbations dans le secteur du Bouchet, non loin du centre commercial de Balexert. Un contrepoids de grue, transporté sur la remorque d’un camion, s’est décroché et est tombé sur la chaussée. L’incident s’est produit mercredi aux alentours de 15h30. Le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) a dépêché trois véhicules sur place, dont un camion-grue, afin de soulever l’objet et le remettre en place.