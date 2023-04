Valais: Un camion roulait avec un dispositif AdBlue trafiqué

Police cantonale VS

Le 29 mars, les policiers du Centre de Compétence du Trafic Lourd de St-Maurice ont intercepté un poids-lourd polonais, qui circulait sur l'autoroute A9, de Bex en direction de St-Maurice. Les vérifications techniques réalisées sur le convoi ont révélé une tricherie au niveau des boîtiers moteur et des gaz d'échappement. Cette fraude lui permettait d'effectuer de fortes économies, en se passant d'AdBlue (lire encadré). De plus, cela permettait à l’entreprise de frauder aux normes antipollution et donc à la redevance douanière perçue pour les émissions polluantes.