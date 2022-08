Un camion fou fonce sur la foule en Turquie

Turquie : Un camion sans freins fonce sur la foule et fait au moins 16 morts

Sur Twitter, un élu turc a partagé des photos avant et après l’accident.

Au moins 16 personnes ont été tuées et 29 autres blessées après qu’un camion sans freins a foncé dans la foule amassée sur les lieux d’un accident dans une ville du sud-est de la Turquie, a annoncé samedi le ministre turc de la Santé.

«16 personnes ont perdu la vie et 29 autres ont été blessées, dont huit grièvement, dans l’accident survenu à la suite de la rupture des freins d’un camion qui a percuté une foule à Derik», dans la province de Mardin, a indiqué le ministre Fahrettin Koca sur Twitter.

Des images du drame, filmées par des témoins et diffusées par les médias locaux sur Twitter, montrent le véhicule vert-bleu lancé à pleine vitesse dévier de sa route et faucher des piétons et des voitures sur son passage, avant de s’écraser contre un immeuble.