Courlevon (FR): Un camion termine sa course sur le flanc

Ce dimanche, vers 09 h 00, un chauffeur de poids lourd de 38 ans circulait avec son camion de Morat en direction de Fribourg lorsqu’il a été contraint de se déporter sur sa droite en raison de la présence d’un véhicule inconnu qui circulait en sens inverse, au milieu de la chaussée, à Courlevon. Dès lors, le camion a mordu la bande herbeuse et a glissé dans le champ, avant de basculer et de terminer sa course sur le flanc droit, indique la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.