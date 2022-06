France: Un camion tombe d’un pont sur les rails entre Lyon et Saint-Etienne

France : Un camion tombe d’un pont sur les rails entre Lyon et Saint-Étienne

Le véhicule a chuté d’une hauteur de cinq mètres, mais le conducteur n’est que légèrement blessé. Selon la SNCF, le trafic ferroviaire sera perturbé toute la journée, l’opération de «relevage» étant compliquée.

Un camion-benne a chuté, jeudi matin, depuis un pont sur les voies ferroviaires reliant Lyon et Saint-Étienne, entraînant une interruption totale du trafic sur la ligne TER la plus fréquentée de France, a-t-on appris auprès de la SNCF et de la Préfecture de la Loire.