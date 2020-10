Grande-Bretagne : Un camionneur s’étouffe et manque de peu une voiture

Un accident grave a été évité de peu samedi dernier sur une route de Duxford, en Angleterre. En cause, un camionneur qui s’est évanoui au volant de son poids lourd.

Le poids lourd a d’abord légèrement heurté une première auto. Puis, il a continué sa route en évitant de foncer dans une station-service et un autre véhicule qui circulait normalement. Le ca mion a finalement terminé sa course dans des arbres.

D’après le «Daily Mail», le camionneur se serait étouffé avec de la nourriture avant de s’évanouir et de perdre la maîtrise de son véhicule. « Nous avons été appelés samedi 16 octobre juste après 16h15 et avons reçu des informations concernant une collision impliquant un camion et deux voitures à Royston Road, Duxford » , a fait savoir un porte-parole de la police du Cambridgeshire. « Le camion s’est ensuite retrouvé dans un fossé, causant des dommages à plusieurs poteaux télégraphiques. La route a dû être fermée pendant les opérations de récupération. Personne n’a été blessé » .